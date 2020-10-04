В Москве многие мигранты не смогли проголосовать по форме № 2

В Москве многие мигранты не нашли себя в списке избирателей. Об этом сообщил один из соотечественников, голосующий за пределами Кыргызстана, Адилет Султан.

По его словам, граждане КР, состоящие на консульском учете и включенные в окончательные списки избирателей, не нашли свои данные в УИК № 9001, 9005, 9015, которые расположены в столице России.

«Эти избиратели несколько дней назад уже проверили свои данные на сайте tizme.gov.kg. До этого пришли и подали заявку проглосовать по форме № 2, но сегодня их фамилий нет ни на одном участке. Это прямое нарушение прав граждан Кыргызстана. Сейчас они пишут заявление», — сказал Адилет Султан.

Мигранты отметили, что ранее голосовали на этих избирательных участках и все было нормально.

«В начале сентября я оформила документы по форме № 2. Сегодня меня не оказалось в списке избирателей. Меня нашли в Бишкеке по адресу, где я никогда не жила. Ребята проверили, оказывается, меня 12 сентября оформили там. Но я уже давно живу в Москве и готовилась проголосовать тут», — подчеркнула гражданка КР Мээргуль Чокмоева.

По данным МИД, голосование на выборах в парламент Кыргызстана организовано в 10 городах России.