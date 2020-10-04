18:30
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

В Москве многие мигранты не смогли проголосовать по форме № 2

В Москве многие мигранты не нашли себя в списке избирателей. Об этом сообщил один из соотечественников, голосующий за пределами Кыргызстана, Адилет Султан.

По его словам, граждане КР, состоящие на консульском учете и включенные в окончательные списки избирателей, не нашли свои данные в УИК № 9001, 9005, 9015, которые расположены в столице России.

«Эти избиратели несколько дней назад уже проверили свои данные на сайте tizme.gov.kg. До этого пришли и подали заявку проглосовать по форме № 2, но сегодня их фамилий нет ни на одном участке. Это прямое нарушение прав граждан Кыргызстана. Сейчас они пишут заявление», — сказал Адилет Султан.

Мигранты отметили, что ранее голосовали на этих избирательных участках и все было нормально.

«В начале сентября я оформила документы по форме № 2. Сегодня меня не оказалось в списке избирателей. Меня нашли в Бишкеке по адресу, где я никогда не жила. Ребята проверили, оказывается, меня 12 сентября оформили там. Но я уже давно живу в Москве и готовилась проголосовать тут», — подчеркнула гражданка КР Мээргуль Чокмоева.

По данным МИД, голосование на выборах в парламент Кыргызстана организовано в 10 городах России.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167430/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса
В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось
Выборы-2020. В ЕРПП зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений
За рубежом на 17.00 проголосовали 5,6 тысячи кыргызстанцев
Выборы-2020. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с нарушениями
На выборах Жогорку Кенеша на 16.00 проголосовали более 1,2 миллиона избирателей
В городе Ош напали на журналиста Kloop.kg
Выборы-2020. На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан КР
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
4 октября, воскресенье
18:21
В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном учас...
18:07
В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов
18:01
Выборы-2020. Член ЦИК объяснил, в каком случае бюллетень может быть аннулирован
17:56
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
17:50
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось