18:36
USD 79.15
EUR 93.38
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов направил в ЦИК заявление с требованием немедленно рассмотреть вопрос об отмене включения в список избирателей кыргызстанцев, подавших в соответствующие участковые избирательные комиссии заявления по форме № 2. Об этом 24.kg он сообщил сам.

По его словам, сегодня уже очевидно, что нынешние выборы сопровождаются злоупотреблением административным ресурсом, а также массовым подкупом избирателей с использованием формы № 2, которому способствует бездействие со стороны правоохранительных органов.

Читайте по теме
Выборы-2020. Более 445 тысяч избирателей проголосуют по форме № 2

«Во многих случаях форма № 2 стала механизмом контроля избирателей, которых подкупили. Уже известно, что более 450 тысяч избирателей будут голосовать вне своих участков, их будут организованно подвозить и контролировать их голоса. В истории Кыргызстана данную ситуацию можно охарактеризовать как беспрецедентный массовый подкуп избирателей со стороны коррумпированных политических сил», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По его мнению, пресловутая форма № 2 может стать детонатором недоверия народа к результатам выборов и, как следствие, привести к серьезным сомнениям в легитимности законодательной и исполнительной ветвей власти.

Он возмущен тем, что практически 13 процентов избирателей, или 7 процентов всего населения страны, вдруг решили подать заявление об изменении избирательного адреса. Это указывает на очевидность искусственного процесса смены избирательного адреса, считает собеседник.

«Происходившее за последний месяц массовое изменение избирательного адреса по форме № 2 демонстрирует беспрецедентные для истории Кыргызстана злоупотребления, включающие в себя как подкуп избирателей, так и прямое нарушение основного принципа участия граждан в выборах, установленного статьей 2 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Речь идет о норме, предусматривающей проведение выборов на основе свободного и добровольного осуществления гражданами республики своих избирательных прав. Никто не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принуждения их к участию или неучастию в выборах, а также на свободное волеизъявление», — резюмировал Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166022/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Реформы, казнь, люстрация. Что еще обещают партии
Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Выборы-2020. Зарегистрированных по форме № 2 избирателей не получится исключить
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. ЦИК рассмотрит на заседании происшествие в Араване
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. В штабе признали, что партии не соблюдают санитарные требования
Выборы-2020. В Бишкеке продолжается массовый подвоз избирателей по форме № 2
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей
Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК
Популярные новости
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
22 сентября, вторник
18:30
23 сентября: где в регионах отключат свет 23 сентября: где в регионах отключат свет
18:19
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Развитие экономики регионов — наш приоритет!
18:04
Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов
18:03
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
17:55
Обсуждается вопрос сотрудничества «Электрических станций» и «Интер РАО»