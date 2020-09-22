Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов направил в ЦИК заявление с требованием немедленно рассмотреть вопрос об отмене включения в список избирателей кыргызстанцев, подавших в соответствующие участковые избирательные комиссии заявления по форме № 2. Об этом 24.kg он сообщил сам.

По его словам, сегодня уже очевидно, что нынешние выборы сопровождаются злоупотреблением административным ресурсом, а также массовым подкупом избирателей с использованием формы № 2, которому способствует бездействие со стороны правоохранительных органов.

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«Во многих случаях форма № 2 стала механизмом контроля избирателей, которых подкупили. Уже известно, что более 450 тысяч избирателей будут голосовать вне своих участков, их будут организованно подвозить и контролировать их голоса. В истории Кыргызстана данную ситуацию можно охарактеризовать как беспрецедентный массовый подкуп избирателей со стороны коррумпированных политических сил», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По его мнению, пресловутая форма № 2 может стать детонатором недоверия народа к результатам выборов и, как следствие, привести к серьезным сомнениям в легитимности законодательной и исполнительной ветвей власти.

Он возмущен тем, что практически 13 процентов избирателей, или 7 процентов всего населения страны, вдруг решили подать заявление об изменении избирательного адреса. Это указывает на очевидность искусственного процесса смены избирательного адреса, считает собеседник.

«Происходившее за последний месяц массовое изменение избирательного адреса по форме № 2 демонстрирует беспрецедентные для истории Кыргызстана злоупотребления, включающие в себя как подкуп избирателей, так и прямое нарушение основного принципа участия граждан в выборах, установленного статьей 2 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Речь идет о норме, предусматривающей проведение выборов на основе свободного и добровольного осуществления гражданами республики своих избирательных прав. Никто не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принуждения их к участию или неучастию в выборах, а также на свободное волеизъявление», — резюмировал Алмамбет Шыкмаматов.