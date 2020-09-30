Выборы-2020. Избиратели исчезают из списков: никто не хочет признавать проблему

Отличительной чертой предвыборной кампании — 2020 стало рекордное число воспользовавшихся формой № 2. По данным ЦИК, 496 тысяч 239 человек сменили избирательный адрес. Это составляет 25,6 процента от общего списка голосующих.

Читайте по теме Выборы-2020. Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2

ЦИК считает, что ничего страшного не произошло. «На выборах в 2015 и 2017 годах также было большое количество таких заявлений. Это прогрессивная норма, дающая возможность избирателю голосовать не по месту регистрации, а там, где ему удобно», — сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, добавив, что и численность избирателей по сравнению с 2015-м и 2017-м возросла. В окончательный список вошли 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Вместе с тем избиратели заявляют, что не могут найти себя в списках. Причем как те, кто сменил адрес по форме № 2, так и те, кто не менял участок. В целом по Бишкеку по форме № 2 на участки «зашли» 106 тысяч человек. Из них, по предварительным данным, «потерялись» 50 тысяч.

Ищут пожарные, ищет милиция

Как стало известно 24.kg, в УИК № 1131, 1132, расположенных в столичной школе № 3 в Октябрьском районе, потеряли 200 человек. Причем среди них были не только вновь прибывшие по форме № 2 избиратели, но и те, кто регулярно голосует здесь.

Когда граждане стали проверять себя на портале www.tizme.gov.kg, выяснилось — они прикреплены к участкам в Баткене. Как такое могло произойти, спросили журналисты председателя УИК. Гульмира Мусиева развела руками и призналась, что не знает.

Глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов уверяет, что такого просто не может быть. Если человек не подавал заявление по форме № 2, то он никак не может быть зарегистрирован по другому избирательному адресу в другом конце страны.

«Как вы сами себе это представляйте? Вас без вашего ведома и чека об идентификации с бишкекской пропиской перекидывают в Баткен? Невозможно. Нам, например, известен случай, когда одна девушка пять раз сменила избирательный адрес. В базе данных ЦИК все эти перемещения отражены», — сказал Кайрат Маматов.

Скорее всего, речь идет об избирателях-«кузнечиках». Мы их так прозвали, потому что они прыгают с участка на участок. Кайрат Маматов

Он привел в пример УИК № 1108. В процессе сверки обнаружилось, что куда-то выпали сотни голосующих. 150 человек удалось «вернуть», а 60, используя определение Кайрата Маматова, оказались теми самыми «кузнечиками».

Читайте по теме Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане

«ГРС занимается актуализацией и сбором данных. Не ЦИК и не ТИК. Оборудование, необходимое для проверки биометрики, находится у регистрационной службы. Хозяйкой базы тоже является она, ГРС, а не мы. Члены ЦИК и ТИК могут только коды доступа получить от их IТ-специалистов. Но что-то там менять мы не можем. У нас нет для этого нужных опций и ограничен функционал. Мы только перемещение отслеживаем», — пояснил Кайрат Маматов.

В ГРС 24.kg поспешили заверить, что к спискам избирателей и тем более к форме № 2 никакого отношения не имеют. По реестру должностных обязанностей не положено. Выборы проводит ЦИК, а не регистрационная служба.

Тем не менее избирателей теряют. Как, куда, почему — чиновники строят догадки, традиционно пытаясь переложить ответственность на самих кыргызстанцев.

В Бишкеке на участке № 1126, расположенном в здании детского сада № 135, по форме № 2 зарегистрировались вновь прибывших 420 человек, всего 2 тысячи 285 избирателей. Стали проверять, выяснилось, что куда-то делись 85 человек. Непонятное происходит и с наблюдателями.

К примеру, долгосрочный наблюдатель одной из партий, участвующей в выборах, Адилет Шакиралиев рассказал 24.kg, что он всегда голосует в Бишкеке на участке, расположенном в здании Кыргызской национальной консерватории. На этот раз оказалось, что свой гражданский долг ему предстоит исполнить в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

Читайте по теме Массовая прописка. Кто ответит за махинации со списками

«Честно, я вообще не понимаю, как это могло произойти. Я не менял свой избирательный адрес, никуда не собирался 4 октября выезжать. Я же наблюдатель. Почему я вдруг очутился по списку в Ала-Буке — загадка. Рассказал председателю УИК, пообещали выяснить. Но коррективы в список вносить уже нельзя, и что мне делать, если мой вопрос не прояснится? В суд обращаться? А как же выборы?» — возмущен Адилет Шакиралиев.

Судя по всему, таких, как он, немало. Только в Ленинском районе Бишкека оказались на других участках 14 тысяч человек.

Кто ответит за бардак?

Кайрат Маматов считает, что в неразберихе со списками ни ТИК, ни ЦИК не виноваты. ГРС тоже ни при чем. За все в ответе сам избиратель. Халатно относится к своему участию в голосовании, позволят себя подкупить, меняет УИКи как перчатки. Словом, сам вносит путаницу.

«Но делает он это не всегда по своей воле. Есть некоторые кандидаты, которые, чтобы обеспечить себе голоса и не лишиться в итоге мандата, тасуют избирателей. Вот они и кочуют с участка на участок», — считает Кайрат Маматов.

Он также высказал предположение, что некоторые граждане сами устраивают «карусель»: берут деньги от нескольких партий, обещая им свой голос.

Проще всего все свалить на самих людей.

Как объяснить, что перебросы происходят и через «электронный кабинет избирателя» на госпортале www.tizme.gov.kg?

Жительница новостройки «Рухий Мурас» Индира Токтоналиева пожаловалась в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

Женщина написала, что оказалась зарегистрированной по форме № 2 в УИК № 1055 в средней школе № 59 Бишкека, хотя свой избирательный адрес не меняла.

В результате проверки выяснилось, что через кабинет избирателя на сайте ЦИК неизвестный, завладев паспортными данными Токтоналиевой и получив в Центре обслуживания населения облачную электронную подпись, незаконно зарегистрировал ее в УИК № 1055. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и МВД. Как стало известно 24.kg, ГП материалов так и не получила.

Читайте по теме Выборы-2020. Правозащитники просят проверить зарегистрированных по форме № 2

В ГРС заявили, что электронную подпись Токтоналиевой не выдавали. То есть опять виноват избиратель.

Юристы правовой клиники «Адилет» призывают правоохранительные органы и ЦИК не ждать дня голосования, а начинать уже реагировать и пресекать попытки сфальсифицировать избирательные документы. «Каждый случай массовой регистрации граждан по форме № 2, каждое сообщение о подкупе избирателей должно стать предметом тщательного, объективного и оперативного расследования», — напоминают эксперты и просят ЦИК, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы проверить, были ли вычеркнуты граждане, изменившие свои избирательные адреса, с участков по месту прописки. «Это нужно для того, чтобы не допустить возможности голосования одним человеком дважды», — подчеркивают в «Адилете».

Компетентные органы хранят молчание, делая вид, что их это не касается и избиратели с УИК разберутся сами.

Эксперты также указывают на то, что участки, а их в Кыргызстане 2 тысячи 462, между собой единой базой не связаны. Все данные по передвижению избирателей находятся в распоряжении ЦИК, а не ГРС. То есть теоретически отследить, сколько раз проголосовал избиратель на выборах, члены УИК не могут, и вероятность дублирования голосов сохраняется.

В ЦИК это опровергают. Гульнара Джурабаева пояснила, почему «карусель» невозможна. «Вас не зарегистрируют по форме № 2, если вы не прошли биометрическую идентификацию. Заявление вы подаете вместе с чеком и тогда вас из списка на том участке, который вы решили сменить, вычеркивают и заносят в базу того УИК, где вы будете голосовать в день выборов», — сказала Гульнара Джурабаева.

Представители участковой избирательной комиссии не имеют права регистрировать вас по форме № 2 без биометрики. Гульнара Джурабаева

Однако, как показывает практика, даже наличие биометрики, чека и заявления не убережет избирателя от таинственного исчезновения из списка. Выясняются эти странности, когда коррективы в список уже не внесешь. Это значит, что полмиллиона человек по всей стране могут лишиться права голоса.