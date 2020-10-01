Политолог Шерадил Бактыгул сегодня на круглом столе на тему: «Кыргызстан накануне парламентских выборов: повестка и прогнозы» заявил, что в списке партий, участвующих в выборах депутатов Жогорку Кенеша, есть три, которые можно назвать фаворитами гонки.

По его словам, отличительной особенностью этой кампании является то, что нет партии, которую можно вычленить как партию власти. С ним согласился и другой аналитик — Игорь Шестаков. Он подчеркнул, что президент не повел на выборы в этот раз свою политическую организацию. Глава государства исполняет роль арбитра.

Эксперты считают, что возглавят список победителей три партии. Они самодостаточны с финансовой точки зрения, и у них есть устойчивый электорат.

Российские политологи также отметили, что Россия заинтересована в том, чтобы парламент в Кыргызстане был сильным, дееспособным и конструктивным.

В Кыргызстане 4 октября состоятся выборы в Жогорку Кенеш. В них участвуют 16 политобъединений.