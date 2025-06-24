12:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Судебным экспертам разрешат проводить исследования индивидуально вне организаций

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял в третьем чтении поправки в Закон КР «О судебно-экспертной деятельности».

Согласно действующему закону, если физическое лицо имеет сертификат компетентности на занятие судебно-экспертной-деятельностью и не состоит в судебно-экспертных организациях, то оно не может выступать в качестве негосударственного эксперта и индивидуально проводить экспертные исследования.

По данным Минюста, причиной этому служит статья 13 указанного выше закона, которая гласит, что судебно-экспертная деятельность осуществляется только государственными и негосударственными судебно-экспертными организациями. Закон предусматривает статьи, которые сфокусированы на лицах, состоящих в штате судебно-экспертных организаций или лицах, привлекаемых для участия в деле в соответствии с поручением органа (лица) назначившего экспертизу.

Таким образом, представленным проектом закона предлагается предоставить возможность лицам, имеющим соответствующий сертификат компетентности осуществлять судебно-экспертную деятельность в частном (индивидуальном) порядке вне организаций.

В Минюсте уверены, что данное нововведение как индивидуальная судебно-экспертная деятельность может способствовать увеличению здоровой конкуренции судебных экспертов и приведет к улучшению качества проводимых исследований.

Кроме того, предлагается исключить норму, ограничивающую права негосударственных судебно-экспертных организаций на проведение отдельных видов экспертиз, так как данная норма ограничивает их возможности в осуществлении видов экспертных исследований.

Так, предлагается предоставить возможность негосударственным экспертам проводить все виды экспертиз, за исключением экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными организациями (по наркотическим средствам и взрывотехнической экспертизе).

В целях создания единого экспертного сообщества, а также ведения систематического анализа деятельности и выработки предложений по улучшению и модернизации судебно-экспертной деятельности, проектом предлагается образовать Палату судебных экспертов Кыргызской Республики.

Палата будет некоммерческой организацией с самостоятельной организационно-правовой формой.

Основной задачей палаты является проведение мониторинга и анализа, а также разработки предложений по совершенствованию и стандартизации судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике. Компетенция общего собрания членов, председателя и правления палаты будут регламентироваться ее уставом. Устав будет разработан после принятия проекта закона, в котором будет информация о финансировании и взносах в том числе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333879/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновников, занимающихся отписками на обращения граждан, будут штрафовать
Минюст КР устранил технический сбой в базе данных
В Министерстве юстиции Кыргызстана сбой в базе регистрации юридических лиц
Дело «Апрель ТВ». Эксперт не увидел нарушений в материалах редакции
Дебюрократизация. Ряд нотариальных документов теперь доступен в цифровом формате
Семь лет колонии экс-сотруднику НАН Жоомарту Карабаеву просит гособвинение
Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил их на пересмотр
Эрниса Минкеева и начальника стройнадзора отпустили под домашний арест
В Кыргызстане внедрили электронный аукцион по продаже арестованного имущества
Суд вернул иск бизнесмена Хабибулы Абдукадыра против журналиста Болота Темирова
Популярные новости
Планируется визит президента России Владимира Путина в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; Беглов Планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан — Беглов
Обновленные правила техосмотра и&nbsp;регистрации авто: что изменится для водителей Обновленные правила техосмотра и регистрации авто: что изменится для водителей
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Депутат ЖК&nbsp;Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на&nbsp;наркотики Депутат ЖК Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на наркотики
Бизнес
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
24 июня, вторник
12:24
Скачок обращений. Количество пострадавших от киберпреступлений растет Скачок обращений. Количество пострадавших от киберпрест...
12:19
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
12:16
Правозащитники напоминают о необходимости исполнения Конвенции ООН против пыток
12:10
В Бишкеке проводят арычный полив зеленых зон
12:00
KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK