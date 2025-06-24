Судебным экспертам разрешат проводить исследования индивидуально вне организаций

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял в третьем чтении поправки в Закон КР «О судебно-экспертной деятельности».

Согласно действующему закону, если физическое лицо имеет сертификат компетентности на занятие судебно-экспертной-деятельностью и не состоит в судебно-экспертных организациях, то оно не может выступать в качестве негосударственного эксперта и индивидуально проводить экспертные исследования.

По данным Минюста, причиной этому служит статья 13 указанного выше закона, которая гласит, что судебно-экспертная деятельность осуществляется только государственными и негосударственными судебно-экспертными организациями. Закон предусматривает статьи, которые сфокусированы на лицах, состоящих в штате судебно-экспертных организаций или лицах, привлекаемых для участия в деле в соответствии с поручением органа (лица) назначившего экспертизу.

Таким образом, представленным проектом закона предлагается предоставить возможность лицам, имеющим соответствующий сертификат компетентности осуществлять судебно-экспертную деятельность в частном (индивидуальном) порядке вне организаций.

В Минюсте уверены, что данное нововведение как индивидуальная судебно-экспертная деятельность может способствовать увеличению здоровой конкуренции судебных экспертов и приведет к улучшению качества проводимых исследований.

Кроме того, предлагается исключить норму, ограничивающую права негосударственных судебно-экспертных организаций на проведение отдельных видов экспертиз, так как данная норма ограничивает их возможности в осуществлении видов экспертных исследований.

Так, предлагается предоставить возможность негосударственным экспертам проводить все виды экспертиз, за исключением экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными организациями (по наркотическим средствам и взрывотехнической экспертизе).

В целях создания единого экспертного сообщества, а также ведения систематического анализа деятельности и выработки предложений по улучшению и модернизации судебно-экспертной деятельности, проектом предлагается образовать Палату судебных экспертов Кыргызской Республики.

Палата будет некоммерческой организацией с самостоятельной организационно-правовой формой.

Основной задачей палаты является проведение мониторинга и анализа, а также разработки предложений по совершенствованию и стандартизации судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике. Компетенция общего собрания членов, председателя и правления палаты будут регламентироваться ее уставом. Устав будет разработан после принятия проекта закона, в котором будет информация о финансировании и взносах в том числе.