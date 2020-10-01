COVID-19. Президент Кыргызстана напомнил, что опасность еще не миновала

Президент Сооронбай Жээнбеков вручил государственные награды медикам и лицам, отличившимся в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Напомним, что госнаград удостоены медики, а также сотрудники спасательных служб, правоохранительных и других государственных органов, задействованных в борьбе с пандемией, волонтеры-студенты медицинских факультетов, журналисты.

«Я еще раз с гордостью хотел бы отметить высокий уровень солидарности и единства нашего народа. Многие наши граждане, независимо от возраста и положения, активно оказывали помощь тем, кто нуждался в поддержке. Сплоченность нашего народа спасла жизни сотен наших граждан», — подчеркнул глава государства.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что вся страна была свидетелем героического труда и чистых намерений всех тех, кто боролся с заболеванием.

«Вы в самые сложные для народа дни были на передовой борьбы с инфекцией, с честью и высокой гражданской ответственностью выполняли свой профессиональный долг. Не зная отдыха, днем и ночью, невзирая на усталость, вы вели борьбу со страшной болезнью, рискуя не только собственной жизнью и здоровьем, но и родителей, детей и близких», — сказал он.

В своей речи президент отметил особую роль медицинских работников в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков вручил государственные награды

«В условиях такого нелегкого испытания, когда решается судьба народа, всю свою надежду люди связывали с вами, вся нагрузка легла на плечи наших врачей. Весь наш народ верил в наших медиков. Вы спасли жизни около 50 тысяч наших граждан. Все эти люди и их близкие не устают благодарить вас за спасенные жизни», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он с сожалением добавил, что не удалось спасти всех.

«Мы потеряли многих наших соотечественников, людей, которые внесли неоценимый вклад во благо нашего государства. Пусть земля им будет пухом! Их светлый образ мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил поддержку международных организаций и государств-партнеров. Напомнил, что из Российской Федерации и Китайской Народной Республики прибыли медицинские специалисты. Он выразил благодарность всем соотечественникам за рубежом, которые прибыли на помощь своему Отечеству.

Тем не менее, как подчеркнул президент, опасность еще не миновала, в связи с чем принимаются все меры для устранения последствий коронавируса.

«Строятся новые учреждения системы здравоохранения, ремонтируются старые. С учетом дефицита медицинских кадров было принято решение об увеличении количества грантовых мест в вузах», — сообщил он.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что предстоит сделать еще немало работы и решить множество проблем.

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«Ситуация по борьбе с инфекцией выявила проблемы системы здравоохранения, которые накапливались годами. Одной из главных была нехватка медицинского персонала, специалистов по борьбе с инфекцией. Для решения проблем в секторе здравоохранения необходимы системные изменения. Мы рассмотрим данный вопрос на заседании Совета безопасности. Для обеспечения совместной работы всех государственных органов в борьбе с этим заболеванием определим ключевые области и задачи», — подчеркнул он.

По словам главы КР, основной целью изменений станут совершенствование управления системой здравоохранения и качества предоставляемых медицинских услуг, а также широкое внедрение цифровых технологий во все сферы здравоохранения.

«Мы обязаны обеспечить качественной медицинской помощью все слои населения, независимо от их местонахождения или социального статуса. Можно с уверенностью сказать, что мы добьемся этих целей. Потому что есть вы, наши дорогие медики, являющиеся опорой нашего народа в трудную минуту», — особо отметил он.

Всех граждан республики объединяет одна общая задача — предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«Мы стремимся объединить усилия государственной власти, гражданского и делового сообществ, а также международных партнеров. В то же время необходимо, чтобы каждый соотечественник осознавал свою высокую гражданскую ответственность за себя и своих близких», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Сегодня я с большой гордостью вручаю вам высшие государственные награды. Примите их как признание ваших заслуг и проявление глубокой благодарности и искреннего уважения нашего народа вам, а также всем работникам сферы здравоохранения. Сегодня мы воздаем должное и благодарим тысячи наших врачей, принявших участие в этой борьбе», — заключил он.