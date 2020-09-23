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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» исключила из списка девять человек: кто они

Партия «Мекеним Кыргызстан» исключила из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва девять человек. Среди них восемь женщин и один мужчина.

Хамаркул Жаныкулов шел в списке под № 57. Ранее он возглавлял айыл окмоту в Араванском районе. 20 сентября там произошла драка между сторонниками и кандидатами двух политорганизаций.

В списке исключенных также экс-замминистра социального развития, любительница заграничных поездок Лунара Мамытова. В списке она занимала 112-ю позицию.

Исключены из перечня безработные Малика Ахматова (№ 121), Мадина Абдукадырова (№ 193), Сабина Айтыева (№ 198) и Сайкал Калиева (№ 150), юрист Алина Шакирова (№ 180), директор бишкекской школы № 79 Гулжмал Таирова (№ 187), архитектор-дизайнер Бермет Касымова (№ 200).

При замещении вакантных мест в списке партия может не соблюдать принцип квотирования.

Член партии юрист Канатбек Азиз пояснил, что в связи с привлечением многих кандидатов в другие сферы трудовой деятельности, партия самостоятельно исключила их из списка.

«Законодательство это предусматривает, и это вполне естественный процесс в период любой избирательной кампании. Не нужно делать из этого трагедию», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166130/
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