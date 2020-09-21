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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Генпрокуратура выяснила, какие кандидаты в депутаты нарушили закон

Генеральной прокуратурой продолжается работа по надзору за соблюдением избирательного законодательства в период подготовки к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша.

Установлено, что один из членов партии «Бир Бол», зарегистрированный в качестве кандидата, одновременно является почетным консулом Норвегии в Кыргызстане, что является нарушением требований действующего законодательства о запрете заниматься политической деятельностью консульским должностным лицам.

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В связи с чем Генеральной прокуратурой республики в МИД внесено предписание о незамедлительном устранении нарушений закона. Установлено, что член Кадамджайской районной территориальной избирательной комиссии (от партии «Замандаш») занимает должность начальника Кадамджайского районного управления Соцфонда.

По Закону «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления не может быть членом ТИК или УИК. В связи с чем на имя руководителей ЦИК и Социального фонда направлено письмо о рассмотрении вопроса и принятии решения в соответствии с требованиями действующего законодательства республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165780/
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