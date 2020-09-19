Выборы-2020. ЦИК образовала третий избирательный участок в Москве

Центризбирком образовал третий избирательный участок в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, УИК № 9052 образован на территории посольства Кыргызстана в России по адресу: город Москва, улица Большая Ордынка, 64.

Кроме того, ЦИК организовала работу постоянного представительства в Москве для подготовки и организации выборов в Жогорку Кенеш.

В Центризбиркоме отметили, что граждане, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете за рубежом, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.