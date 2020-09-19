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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий

«Критика властей во все времена привлекает внимание избирателей», — отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

Он подчеркнул, что избирательная кампания проходит в условиях сильной политической конкуренции. По его словам, нынче и кандидатам и партиям нелегко вести агитацию.

«Потому что наше общество — открытое общество. Избирателя ничем не удивишь. Все открыто. Источники информации открыты. Нет ничего скрытого. В такой ситуации привлечь внимание избирателей весьма непросто. Я их понимаю», — сказал он.

По его мнению, нет более легкого популизма, чем критика президента.

Критикуя меня, многие надеются, что наберут голоса. Это один из популярных методов. Я это вижу и все правильно понимаю.

Сооронбай Жээнбеков

Президент отметил, что популистские заявления всегда были и будут. «Популизму поддаются не только молодые политики, но и те, кто в политике 20-30 лет. Поэтому приведу поговорку, которая есть у нашего народа: «Когда слышишь сплетни, забудь о них, но запомни мудрые советы». Сейчас, когда избирательная кампания в самом разгаре, не стану называть имен, делая им пиар и рекламу. Когда придет время, их имена и деяния станут известны общественности. В отличие от них, у меня ограничено право на популистские заявления», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что многие партии говорят, что сократят число депутатов, потому что это нравится избирателям. Но не отмечают, что для этого нужно провести конституционную реформу. То же, по мнению президента, касается и обещаний сократить расходы на парламент.

«К сожалению, как только они становятся депутатами, то разводят руки: мол, для этого надо изменить закон. Таких мы тоже видели. Говорят, что повысят зарплаты и пенсии. Но никто не предлагает, как это сделать», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Затронул президент и тему цифровизации, отметив, что многие из молодых кандидатов на дебатах высказываются в поддержку политики цифровизации, говорят о развитии регионов, поддержке перерабатывающей промышленности.

«Если такие молодые люди придут в парламент, я уверен, что основные направления моей президентской работы — цифровизация, политика регионального развития — будут поддержаны. Рад, что в парламент идет такая молодежь. Как я говорил, поддержка парламента крайне необходима для продолжения реформ и проектов. Надеюсь, партийные лидеры поддержат этих молодых людей, и если они придут в парламент, позже не исключат их из списка», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165729/
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