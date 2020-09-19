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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Президент считает, что общество тоже должно бороться с подкупом голосов

«Общество тоже должно бороться с подкупом голосов», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

По мнению главы государства, вопрос о подкупе голосов напрямую зависит от партий, кандидатов в депутаты и избирателей.

«Проведено заседание Совета безопасности по вопросам выборов. Правоохранительным органам поставлены требования по любым нарушениям, в том числе фактам подкупа голосов, ко всем партиям и кандидатам относиться одинаково и строго. Работа ведется. Будут факты — будет наказание», — отметил он.

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Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что случаев обращения в правоохранительные органы с заявлениями, что избирателей пытаются подкупить, нет.

«В народе говорят, что «эта партия то делает, эта партия подкупает», я тоже слышу такие разговоры. Над этим органы тоже работают, но обращений нет. Может, пара случаев, но в основном разговоры. Но соответствующие органы работают, если поступают тревожные сообщения», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что в обществе обсуждается тема, когда у избирателей собирают паспорта, обещают заплатить после выборов.

«Каждый избиратель волен решать, как поступать. Но паспорт никому не следует отдавать. Это личный документ. Голосование тайное. Никто не сможет принудить проголосовать за того или иного. Есть разговоры, что могут узнать, как ты проголосуешь. Никто не узнает, нет такой технологии. Избиратель остается один в кабинке, бюллетень отдает, за кого хочет. За кого голосуешь — твоя воля», — добавил глава государства.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165728/
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