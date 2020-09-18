Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК рекомендует снять спикера парламента с гонки

Члены рабочей группы ЦИК рекомендуют снять с гонки спикера парламента Дастанбека Джумабекова.

Отмечается, что торага нарушил закон, вручив семье новорожденного суйунчу. И это расценивается как подкуп, поскольку Дастанбек Джумабеков является кандидатом в депутаты.

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Ранее пресс-секретарь Дастанбека Джумабекова Жоомарт Максатбеков пояснил, что 50 тысяч сомов были выделены из фонда торага ЖК, и поэтому расценивать передачу суйунчу как подкуп неправильно, поскольку это не имеет ничего общего с предвыборной кампанией или агитацией партии, по списку которой идет в парламент спикер. Ранее, напомним, заявлялось, что суйунчу Дастанбек Джумабеков передал из личных средств.

Депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.