Выборы-2020. В партии «Биримдик» прокомментировали «агитацию» в мечети

В штабе партии «Биримдик» прокомментировали видео с участием одного из кандидатов в депутаты Сайдолимжона Джураева в мечети села Уч-Коргон Кадамджайского района Баткенской области.

По словам пресс-секретаря политорганизации Адилета Султаналиева, это очередная неуместная попытка атаковать имидж партии «Биримдик», используя видеозаписи со встреч, проведенных задолго до официального начала агитационной кампании.

«Видео было сделано летом. То есть эта встреча прошла задолго до старта предвыборной кампании и, соответственно, не может быть и речи о нарушении нашим кандидатом правил агитации», — проинформировал он.

«Бримдик» вновь призывает оппонетов не выдавать желаемое за действительное и отказаться от использования фейковых вбросов.