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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Уточнить себя в списке избирателей можно через мобильное приложение

ЦИК продолжает формирование списков избирателей для выборов депутатов Жогорку Кенеша. Изменения в них могут быть внесены до 19 сентября включительно.

Проверить себя в списках избирателей граждане могут несколькими способами:

  • на избирательном участке;
  • на портале «Тизме» по ссылке www.tizme.gov.kg;
  • позвонив по номеру call-центра ГРС 119 (звонок бесплатный);
  • отправив SMS с указанием своего персонального идентификационного номера (ПИН) на номер 119.

Уточнить себя в списках избирателей можно с помощью мобильного приложения «Услуги ГРС». Оно доступно пользователям смартфонов на платформе Android. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market и войти в раздел «Проверка адреса УИК». Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже.

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165280/
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