Выборы-2020. Уточнить себя в списке избирателей можно через мобильное приложение

ЦИК продолжает формирование списков избирателей для выборов депутатов Жогорку Кенеша. Изменения в них могут быть внесены до 19 сентября включительно.

Проверить себя в списках избирателей граждане могут несколькими способами:

на избирательном участке;

на портале «Тизме» по ссылке www.tizme.gov.kg;

позвонив по номеру call-центра ГРС 119 (звонок бесплатный);

отправив SMS с указанием своего персонального идентификационного номера (ПИН) на номер 119.

Уточнить себя в списках избирателей можно с помощью мобильного приложения «Услуги ГРС». Оно доступно пользователям смартфонов на платформе Android. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market и войти в раздел «Проверка адреса УИК». Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже.

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.