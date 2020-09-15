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Власть

Сход оползня в Кара-Кече. Премьер поручил оперативно ликвидировать последствия

Премьер-министр Кубатбек Боронов дал поручение профильным государственным органам оперативно провести работы по ликвидации последствий схода оползня на автодороге Дыйкан — Кара-Кече в Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал дорогу на этом участке. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объем сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

По решению комиссии по Гражданской обороне Джумгальского района дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка. Сам участок огорожен. Проведены разъяснительные работы среди сотрудников предприятия Кара-Кече и перевозчиков угольных предприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165127/
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