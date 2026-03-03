Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар: угрозы подтоплений нет

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетил селехранилище в урочище Манка-Жар и встретился с жителями близлежащих жилых массивов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.
Во время выездного осмотра градоначальник сообщил, что на данный момент селевые процессы в районе не прогнозируются, а погодные условия не представляют угрозы для населения и городской инфраструктуры. Ситуация находится под контролем городских служб.
В рамках проведенных работ вывезено 6 тысяч тонн мусора, очищены две противопаводковые дамбы объемом 1 тысяча 615 кубометров, а также построены два новых селехранилища в районах сел Нижний и Верхний Орок. Их общая вместимость составляет до 42 тысяч кубометров воды.
По итогам встречи мэр поручил обеспечить очистку арычной сети внутри жилых массивов и завершить все запланированные работы в установленные сроки.