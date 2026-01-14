12:34
Происшествия

Оползень в Ошской области: спасатели срочно выехали проверять угрозу

Сотрудники МЧС выехали в Кара-Кульджинский район Ошской области для проверки информации о сходе оползня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о возможном оползне поступило сегодня. Речь идет о селе Шаркырама Кара-Кульджинского района.

На место направлены заместитель начальника управления МЧС по Ошской области, начальник Кара-Кульджинского районного отдела МЧС, три сотрудника департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, один офицер, а также представитель айыл окмоту.

В настоящее время специалисты уточняют объем оползня, степень опасности и другие обстоятельства. По итогам обследования будет предоставлена дополнительная информация.
