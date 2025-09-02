По меньшей мере 1 тысяча человек погибли в результате оползня в Судане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Большую часть деревни Тарасин «полностью сровняло с землей», выжил только один человек, утверждают повстанцы.

Спасаясь от ожесточенных боевых действий между суданской армией и Силами быстрого реагирования (RSF) в штате Северный Дарфур, жители нашли убежище в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов, говорится в сообщении.

Крупный оползень в районе гор Марра полностью уничтожил целую деревню, что привело к массовой гибели людей.

Представитель движения за освобождение Судана подтвердил, что стихийное бедствие полностью стерло деревню с лица земли. Оползень сошел после продолжительных сильных дождей, обрушившихся на регион. Масштабы разрушений оказались настолько огромными, что восстановление поселения уже невозможно.