На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень

В Кара-Кульджинском районе Ошской области зафиксировано обострение старого оползня. В селе имени Рысбая Абдыкадырова сегодня возникла реальная угроза одному из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, выехавшие по сообщению районного отдела, провели обследование с применением GNSS-оборудования и дрона.

По результатам исследования принято решение выдать владельцу жилья официальное предупреждение и рекомендовать немедленно переселиться в безопасную зону, чтобы предотвратить возможную трагедию.