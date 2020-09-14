Выборы-2020. Регистрация по форме № 2 остается массово востребованной

Избиратели не могут зарегистрироваться на участках по форме № 2. Об этом на заседании заявила член ЦИК Атыр Абдрахматова.

Она предложила включить в повестку дня вопрос о передвижении избирателей с участка на участок и сколько таковых оказалось в разрезе дней.

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«Остается всего пять дней на уточнение себя в списке избирателей и смену участка. А избирателям отказывают в этом. Я не могу понять, кто дал команду не принимать заявления по форме № 2», — отметила она.

Атыр Абдрахматова добавила, что в то же время ранее отмечалась массовая регистрация по форме № 2, а теперь люди не могут сменить участок.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что сейчас готовится контрольный список по форме № 2 и он будет выставлен на сайте.

В итоге члены ЦИК приняли решение обсудить вопрос на следующем заседании.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.