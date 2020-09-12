Премьер-министр посетил горнодобывающее предприятие «Эти Бакыр Терексай»

Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил горнодобывающее предприятие «Эти Бакыр Терексай», разрабатывающее месторождения Терек, Тереккан и Перевальное. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, на предприятии работает 702 человека, из которых 96 процентов — это местные жители. Каждый год в бюджет в виде налоговых отчислений предприятие выплачивает порядка 1 миллиарда сомов.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать 1 миллион тонн руды в год.

Сейчас на предприятии ведут строительство золотоизвлекательной фабрики и подготовительные работы для строительства хвостохранилища. Когда фабрика заработает, здесь будут производить сплав из золота и серебра. Особенностью производства является то, что разрабатываемая руда содержит мышьяк.

Премьер-министр подчеркнул, что государство возьмет под жесткий контроль соблюдение всех экологических требований при реализации инвестиционных проектов.

«Мы ставим перед инвесторами жесткое требование по защите окружающей среды и экологии. Основные условия для работы в стране должны соблюдаться. Необходимо также усилить работу по построению открытого и прямого диалога с местным населением, которое должно знать, что предприятие соблюдает все технические и экологические требования. Это позволит рационально использовать наши природные ресурсы на благо экономики и населения», — сказал Кубатбек Боронов.