Выборы-2020. Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов

Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов. Решение принято на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Речь о секретаре председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой Дастане Алымбекове. Он шел под № 149. Решение принято на основании письменного заявления об исключении из перечня претендентов на мандаты.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.