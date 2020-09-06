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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан». Татьяна Кузнецова — ударим образованием по бедности

Образование — один из самых действенных инструментов сокращения бедности и стимулирования экономического роста. Задача государства — обеспечить условия для развития системы образования, которое должно отвечать запросам времени, быть качественным и доступным для каждого.

Татьяна Кузнецова: «В стране не хватает школ, а в бюджете — средств, чтобы построить их в достаточном количестве. Особенно с учетом растущего населения страны. Мы предлагаем разработать программу государственно-частного партнерства для строительства новых учебных заведений, а также для ремонта и усиления сейсмостойкости аварийных зданий.

Бизнес строит, а за это получает налоговые преференции.

Кроме того, построить или отремонтировать школу — это должно быть не просто выгодно, но и почетно. Это реальный вклад наших бизнесменов в развитие Кыргызстана».

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 06.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164250/
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