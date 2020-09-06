Выборы-2020. Офис ООН просит партии устранить все риски заражения COVID-19

Офис ООН в Кыргызстане призывает все политические партии соблюдать осторожность и не допускать распространения COVID-19 во время избирательной кампании.

«Начался период агитации в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 4 октября 2020 года. В этот важный период политические организации налаживают связи с избирателями, чтобы те могли принять осведомленные решения. Несмотря на то что распространение коронавируса, согласно данным официальной статистики, сократилось с момента достижения своего пика в июле, мы хотим отметить, что COVID-19 никуда не исчез», — сказали в организации.

Пандемия коронавируса по-прежнему остается серьезнейшей глобальной проблемой, каждый день оказывая отрицательное воздействие на тысячи людей по всему миру.

«Поэтому мы призываем политические партии, участвующие в парламентских выборах, продолжать соблюдать все необходимые санитарные и противоэпидемические меры, в том числе социальное дистанцирование, ношение масок, мытье или санитарную обработку рук, как рекомендовано правительством и ВОЗ во время встреч с населением», — призывает офис ООН.

Обеспечить в надлежащей мере устранение всех рисков возможного распространения COVID-19 на своих общественных встречах и собраниях, чтобы не допустить проблем со здоровьем и смертей среди населения от коронавируса, — это обязанность политических объединений. Офис ООН в Кыргызстане

«Мы также призываем ЦИК настоять на том, чтобы партии в должной мере принимали во внимание потенциальные риски заражения COVID-19 во время предвыборных кампаний. Если мы все будем соблюдать физическую дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски и повышать свою осведомленность, то совместными усилиями сможем остановить передачу инфекции, особенно в условиях подготовки государств к холодным месяцам с сезоном гриппа», — резюмируют в организации.

Центризбирком допустил к голосованию 15 политических партий. 4 сентября началась предвыборная агитация.