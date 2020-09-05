Партия «Мекеним Кыргызстан» придерживается принципов социально-либеральной направленности. При этом там убеждены, что, опираясь на исторические корни и руководствуясь экономической целесообразностью, они должны продолжить стратегический курс на евразийскую интеграцию, при этом используя тренд экономического развития Китая.
«Мекеним Кыргызстан» является сторонником максимальной международной интеграции республики и либерализации внешнеэкономической деятельности. Они инициируют проекты, направленные на то, чтобы Кыргызская Республика позиционировалась как региональный логистический центр, а евразийская интеграция будет являться ключевым вектором внешней политики.
«Мы намерены инициировать программу «Внешнеэкономическая свобода Кыргызстана». Ее положения будут продвигаться в рамках всех интеграционных объединений и международных институтов, членом которых является наша страна», — сказали в политорганизации.
Одним из важнейших элементов будут расширение транспортно-логистических возможностей и свобода перемещения товаров.
В программе партии заложена основа для построения сильного и эффективного государства, отвечающего запросам общества, каждого кыргызстанца. «Мы намерены твердо продвигать и отстаивать интересы суверенной республики на международной арене с учетом национальных интересов», — добавили в политобъединении.