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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Искендер Матраимов: Партия «Мекеним Кыргызстан» — стратегический курс на ЕАЭС

Партия «Мекеним Кыргызстан» придерживается принципов социально-либеральной направленности. При этом там убеждены, что, опираясь на исторические корни и руководствуясь экономической целесообразностью, они должны продолжить стратегический курс на евразийскую интеграцию, при этом используя тренд экономического развития Китая.

«Мекеним Кыргызстан» является сторонником максимальной международной интеграции республики и либерализации внешнеэкономической деятельности. Они инициируют проекты, направленные на то, чтобы Кыргызская Республика позиционировалась как региональный логистический центр, а евразийская интеграция будет являться ключевым вектором внешней политики.

«Мы намерены инициировать программу «Внешнеэкономическая свобода Кыргызстана». Ее положения будут продвигаться в рамках всех интеграционных объединений и международных институтов, членом которых является наша страна», — сказали в политорганизации.

Одним из важнейших элементов будут расширение транспортно-логистических возможностей и свобода перемещения товаров.

В программе партии заложена основа для построения сильного и эффективного государства, отвечающего запросам общества, каждого кыргызстанца. «Мы намерены твердо продвигать и отстаивать интересы суверенной республики на международной арене с учетом национальных интересов», — добавили в политобъединении.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

 
***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 05.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164239/
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