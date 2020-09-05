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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

«Бир Бол»: Люди должны голосовать не за партию, а за кандидата

Политическая партия «Бир Бол» начала агитационную работу в регионах с посещения Таласской области.

Лидер политорганизации Алтынбек Сулайманов, а также кандидаты Алмамбет Шыкмаматов, Чынара Капарова, Рамис Мамбеталиев и другие члены посетили мавзолей Манаса, где прочитали молитву.

На встрече со своими сторонниками члены «Бир Бола» отметили необходимость кардинальных изменений, имеющих своей целью вывести страну на новый уровень развития.

«На выборы приходят мошенники, которые дают пустые обещания от имени политобъединений, — заявил кандидат от партии Алмамбет Шыкмаматов на встрече с жителями Таласа. — Люди сейчас в плохом настроении. На протяжении 30 лет общество ждало молодых людей с новой точкой зрения и глобальным мышлением. Поэтому наша политорганизация обновилась на 95 процентов. Теперь мы готовы работать для людей».

Алтынбек Сулайманов, лидер партии «Бир Бол», сказал на встрече с гражданами, что необходимо кардинально изменить систему управления. По его словам, люди должны голосовать только за кандидата, а не за политобъединение.

«Например, в ящике могут быть гниль и черви. Их нужно отсортировать. Нам нужен депутат, который будет чувствовать проблемы простых людей, опираться на них», — заметил глава партии.

Рамис Мамбеталиев, известный бизнесмен и молодой лидер региона, баллотируется в парламент от «Бир Бола». Он уверен, что выиграет вместе с командой.

«Наша поддержка — это люди и закон. Мы сделаем их жизнь проще, приняв законы, которые принесут пользу», — добавил кандидат.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Бир Бол» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынарой Кыясовной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164235/
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