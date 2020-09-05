Мирлан Бакиров: Кыргызстан удивит мир экономическим рывком

«Мекеним Кыргызстан» — это политобъединение, имеющее комплексное понимание реальной ситуации, нацеленное на активные практические шаги и готовое взять на себя ответственность за изменение настоящего и построение желаемого будущего.

«Партия «Мекеним Кыргызстан» — это сплоченная команда созидателей и единомышленников, разделяющая общие социально ориентированные ценности и обладающая схожестью взглядов и подходов к реформам. Каждый из нас прошел непростой путь самоопределения и политической идентификации, прежде чем найти свою команду. Сегодня нас объединяет единство стратегического видения. Кыргызстан — самое благословенное и комфортное место для жизни и ведения бизнеса», — отмечает Мирлан Бакиров.