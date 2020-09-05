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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Мирлан Бакиров: Кыргызстан удивит мир экономическим рывком

«Кыргызская Республика сможет удивить мир экономическим рывком и стать примером реформ в регионе», — заявил председатель партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.
 
Программа политорганизации — это среднесрочное видение будущего страны и нашего народа. 

Их главная цель — построить динамично развивающийся Кыргызстан.

Партия глубоко осознает сложность и значимость исторического момента и предлагает системное видение, охватывающее все сферы социально-экономической жизнедеятельности, глубинные преобразования государственного управления, укрепление культурно-исторических оснований народа.

«Мекеним Кыргызстан» — это политобъединение, имеющее комплексное понимание реальной ситуации, нацеленное на активные практические шаги и готовое взять на себя ответственность за изменение настоящего и построение желаемого будущего.
 
«Партия «Мекеним Кыргызстан» — это сплоченная команда созидателей и единомышленников, разделяющая общие социально ориентированные ценности и обладающая схожестью взглядов и подходов к реформам. Каждый из нас прошел непростой путь самоопределения и политической идентификации, прежде чем найти свою команду. Сегодня нас объединяет единство стратегического видения. Кыргызстан — самое благословенное и комфортное место для жизни и ведения бизнеса», — отмечает Мирлан Бакиров.
«Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого гражданина! Голос каждого будет услышан, каждое мнение будет принято во внимание. Политорганизация обеспечит прозрачность и полную подотчетность перед общественностью о принимаемых решениях в интересах республики. Партия «Мекеним Кыргызстан» готова участвовать и в разработке национальных программ и проектов. У нас есть огромный потенциал для реализации намеченных планов по развитию страны. Политобъединение уверено, что Кыргызстан встанет на путь устойчивого развития и сможет удивить мир экономическим рывком и стать примером реформ в регионе. Для этого нам всем нужно быть вместе!» — сказал глава партии.
 
***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 05.09.2020.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164202/
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