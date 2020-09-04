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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

«Бир Бол» провел экологическую акцию по очистке мусора «Тазалан!»

4 сентября политическая партия «Бир Бол» провела экологическую акцию по очистке горы Боз-Болток, где расположен самый большой флагшток страны.

Экологическая акция по раздельному сбору мусора «Тазалан!» состоялась в честь начала агитационной кампании политорганизации. В мероприятии приняли участие более 100 активистов, кандидатов и сотрудников штаба партии.

Перед участниками акции выступил Алмамбет Шыкмаматов. Он поздравил их с запуском агитации.

«Уважаемые участники акции! Наше сегодняшнее мероприятие — очистка природы от мусора. То же самое можно сказать и о политике. Наша партия, кандидаты готовы очистить нашу политику, запустить реформы, изменения, которые откроют путь к благополучному развитию республики. Мы будем отстаивать интересы граждан. Сегодня старт агитационной кампании, поздравляю вас, друзья! Мы должны одержать уверенную победу», — сказал в своей приветственной речи Алмамбет Шыкмаматов.

«Мы символично начинаем с акции «Тазалан!» Пришло время очищения, настала пора обновления», — заключил он.

Участникам акции удалось собрать около 300 килограммов мусора. Весь собранный и отсортированный мусор был отправлен на вторичную переработку, неперерабатываемые отходы были вывезены на мусорный полигон.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Бир Бол» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынарой Кыясовной. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164112/
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