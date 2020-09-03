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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Граждане, оставшиеся без работы из-за пандемии COVID-19, получат по 900 сомов

Оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса получат по 900 сомов. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.

Представители правительства проинформировали, что социальные пособия предусмотрены и для самых уязвимых слоев населения — по 300 сомов. Кроме того, для начинающих предпринимателей будут организованы бесплатные тренинги. В программу включены 5 тысяч семей.

Уточняется, что на сегодня уже поступила финансовая помощь на поддержку бюджета в размере $319,2 миллиона. Однако этого финансирования, как подчеркивают представители Минфина, недостаточно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163950/
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