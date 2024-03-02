Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети

В Министерстве финансов прокомментировали решение о передаче имущественных комплексов филиалов ОАО «Электрические станции» — ТЭЦ Бишкека и «Бишкектеплосети» — в его собственность.

В ведомстве напомнили, что в 2022-2023 годы кабинет министров решил улучшить финансовое состояние энергетических компаний для выхода из энергетического кризиса. В том числе принято постановление «О финансовом оздоровлении открытых акционерных обществ «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Документ предусматривает в 2023-2030 годах выделение денег из республиканского бюджета на увеличение уставного капитала энергетических компаний, которое позволит уменьшить задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам.

Энергетическим компаниям из республиканского бюджета предусмотрено выделение 123,7 миллиарда сомов.

Из них в 2022 году выделили 10,8 миллиарда сомов, а в 2024-м планируют потратить 55,8 миллиарда сомов, в 2025 году — 57,1 миллиарда сомов.

Но эти деньги компании вернут в республиканский бюджет в счет погашения задолженности по бюджетным кредитам перед Министерством финансов.

Кроме того, в 2023 году для уменьшения задолженности по бюджетным кредитам ОАО «Электрические станции» кабинет министров решил передать имущественные комплексы — ТЭЦ Бишкека и Бишкектеплосети Министерству финансов.

«Поэтому 28 февраля 2024 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрические станции» решили передать имущественные комплексы Министерству финансов в счет погашения задолженности по бюджетным кредитам. В последующем их передадут создаваемому государственному предприятию «Бишкекский центр электротепловых сетей» при Министерстве энергетики», — рассказали в Минфине.

В ведомстве считают, что принимаемые меры приведут к финансовому оздоровлению, привлечению инвестиций в строительство новых гидроэлектростанций и позволят вывести из долгов энергетические компании. При этом передача имущественных комплексов ТЭЦ Бишкека и Бишкектеплосети позволит урегулировать тарифную политику и вывести ОАО «Электрические станции» на рентабельность.

«Министерство финансов будет мониторить финансовое состояние ОАО «Электрические станции» и ОАО «НЭСК», которому принадлежит 33,33 процента уставного капитала в указанных энергетических компаниях, а политику в энергетической отрасли осуществляет Министерство энергетики», — заключили в Минфине.