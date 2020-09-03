Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан

Правозащитники и юристы продолжают настаивать на возвращении отредактированного варианта Уголовно-процессуального кодекса на доработку в парламент. До подписания президентом пакета изменений в уголовное законодательство осталось несколько дней.

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Речь об исключении нормы из УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации.

Профессор политологии АУЦА Эмиль Джураев в интервью 24.kg рассказал, что если норма будет упразднена, то граждане Кыргызстана окажутся в правовом тупике — без надежды на справедливость.

— Может ли президент не согласиться с предложенным документом и вернуть отредактированный вариант в парламент на доработку?

— Забраковать весь пакет глава государства не может и не должен этого делать. Там есть нужные поправки. Права абсолютного вето по Конституции у него тоже нет. Но отправить на доработку с конкретными возражениями отдельный проект глава государства имеет право. Так было с резонансным законом о манипулировании информацией, когда президент прислушался к гражданскому сообществу и вернул документ.

— Как отразится упразднение этой нормы на сотрудничестве Кыргызстана с международными партнерами?

— За последнее время депутаты Жогорку Кенеша предприняли несколько, кстати, довольно успешных, попыток ограничить наши права и свободы. Достаточно вспомнить скандальный законопроект парламентария Бактыбека Раимкулова, обязывающий НПО открывать источники своих финансовых поступлений.

Этот документ, как и поправка в УПК, убирающая норму о приоритете международного права, может привести к затруднениям в сотрудничестве, в получении помощи. Эмиль Джураев

— Зачем вообще убирать эту статью?

— Суть вопроса уходит в 2016 год, когда власть в лице бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его советника Бусурманкула Табалдиева скандально отреагировали на решение Комитета ООН по правам человека, вынесенного в ответ на обращение адвокатов скончавшегося в июле этого года от пневмонии правозащитника Азимжана Аскарова. Тогда и прозвучало, что международные институты вмешиваются в наши дела. Под этим соусом поменяли Конституцию, урезав статью 41.

Сейчас для нас направляющим вектором выступают законодательные инициативы в России, где очень хотят избавиться от юрисдикции международных судов. Это вполне объяснимо: множество российских диссидентов, правозащитников обращались к европейской Фемиде за справедливостью и выигрывали процессы.

— Но Россия не зависит от внешней помощи настолько, насколько Кыргызстан...

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— Согласен. Однако в нашем случае этот немаловажный аспект не учитывается. Зато присутствует горячее желание отгородиться от возможного влияния внешних игроков на судебные процессы в стране, и это очень плачевно.

Если бы наши суды были независимы, непредвзяты и объективны, то и необходимости подвергать сомнению правосудность их вердиктов не было бы, и этот пункт в УПК не стал бы проблемой.

— То есть все упирается в несовершенство судебной ветви власти?

— Именно. Болезни нашего правосудия — это коррумпированность, зависимость, некомпетентность, которые выявляются при обращении в Комитет ООН.

Кыргызстанцам была дарована возможность — соломинка, если хотите, — в самых тяжелых делах искать справедливости в Комитете ООН как у незаинтересованной стороны. Но из-за пораженной пороками судебной системы мы отталкиваем международные механизмы разрешения споров.

Открыто декларируем всему миру, что не хотим прозрачности в наших судах, потому что не уверены в конечной справедливости решений, и поэтому нам не нужны какие-то дотошные внешние наблюдатели. Эмиль Джураев

— Насколько верно утверждение, что, нивелировав международное право, прежние власти сами вырыли себе яму?

— Изъятие коснется прежде всего простых граждан и гражданских правозащитных сообществ. Это они чаще всего попадают под суд и им сложно противостоять судебному произволу. Но, как мы видим, когда под прессингом оказываются политики, они тоже не могут себя защитить и вынуждены обращаться за помощью в тот же Комитет ООН. По крайней мере адвокаты бывшего президента Атамбаева заявляли об этом.

Если статья 442 в нынешней редакции УПК все-таки исчезнет, то ни Атамбаев, никто другой рассчитывать на международную защиту, на рекомендации по отправлению уголовных дел на пересмотр по новым обстоятельствам уже не смогут.

Получается, что из-за прихоти четырехлетней давности отдельных чиновников, в правовой засаде оказалось все государство. Эмиль Джураев

Мы постепенно превращаемся в закрытую, не способную сотрудничать страну, а это приводит к ограничениям в получении помощи. Поэтому, я считаю, следует остановиться и прервать вредоносную линию этой политики, особенно в сфере международного сотрудничества Кыргызстана, когда под флагом независимости мы рушим важные мосты, которые выстроили с международным сообществом.

— Как лишение наших граждан права на справедливость скажется на членстве Кыргызстана в ООН?

— Наши возможности будут ограничены и сокращены, и то, что нам удалось попасть в комиссию ООН по правам человека, в следующий раз будет вряд ли возможным, и совсем уж невозможной станет перспектива временного членства в Совбезе ООН. Кыргызстан просто будет не интересным в плане своих инициатив государством.

Наша самая большая проблема — браться за что-то и через год-два действовать наоборот. Мы присоединились к Международному пакту о гражданских и политических правах и свободах, а это очень важный документ наряду со Всемирной декларацией о правах человека, и несоблюдение каких-то пунктов очень заметно. Государства-подписанты обязуются исполнять статьи этих соглашений, причем они настолько конкретны и однозначны, что не могут толковаться так, как хочется кому-то.

Мы же умудряемся придать каждому пункту свою, какую-то совершенно неприемлемую трактовку, и занимаемся отсебятиной.

Эмиль Джураев

— То есть, исключив статью 442 из УПК, мы тем самым нарушаем Конституцию, наши обязательства по международным договорам, а не приводим в соответствие с Основным законом кодексы?

— Авторы изменений в УПК пытаются подвести под это. Но эта статья в УПК не отрицает Конституцию. Конституция в императивном праве не запрещает соучастия международных институтов в нашем судопроизводстве.

— Если противоречивая поправка в УПК все же будет одобрена, какие есть механизмы возвращения к прежней редакции?

— Добиться пересмотра через Конституционную палату. Если упразднение нормы о приоритете международного права будет признано неконституционным, парламент будет обязан внести корректировки. Это первое. Второе — любой закон через полгода или год может быть по причине обращений или депутатской инициативы пересмотрен и изменен.