10:44
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Власть

Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан

Правозащитники и юристы продолжают настаивать на возвращении отредактированного варианта Уголовно-процессуального кодекса на доработку в парламент. До подписания президентом пакета изменений в уголовное законодательство осталось несколько дней.

Читайте по теме
Лишение права на справедливость. Одобрив поправку, президент нарушит Конституцию

Речь об исключении нормы из УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации.

Профессор политологии АУЦА Эмиль Джураев в интервью 24.kg рассказал, что если норма будет упразднена, то граждане Кыргызстана окажутся в правовом тупике — без надежды на справедливость.

— Может ли президент не согласиться с предложенным документом и вернуть отредактированный вариант в парламент на доработку?

— Забраковать весь пакет глава государства не может и не должен этого делать. Там есть нужные поправки. Права абсолютного вето по Конституции у него тоже нет. Но отправить на доработку с конкретными возражениями отдельный проект глава государства имеет право. Так было с резонансным законом о манипулировании информацией, когда президент прислушался к гражданскому сообществу и вернул документ.

— Как отразится упразднение этой нормы на сотрудничестве Кыргызстана с международными партнерами?

— За последнее время депутаты Жогорку Кенеша предприняли несколько, кстати, довольно  успешных, попыток ограничить наши права и свободы. Достаточно вспомнить скандальный законопроект парламентария Бактыбека Раимкулова, обязывающий НПО открывать источники своих финансовых поступлений.

Этот документ, как и поправка в УПК, убирающая норму о приоритете международного права, может привести к затруднениям в сотрудничестве, в получении помощи.

Эмиль Джураев

— Зачем вообще убирать эту статью? 

— Суть вопроса уходит в 2016 год, когда власть в лице бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его советника Бусурманкула Табалдиева скандально отреагировали на решение Комитета ООН по правам человека, вынесенного в ответ на обращение адвокатов скончавшегося в июле этого года от пневмонии правозащитника Азимжана Аскарова. Тогда и прозвучало, что международные институты вмешиваются в наши дела. Под этим соусом поменяли Конституцию, урезав статью 41.

Сейчас для нас направляющим вектором выступают законодательные инициативы в России, где очень хотят избавиться от юрисдикции международных судов. Это вполне объяснимо: множество российских диссидентов, правозащитников обращались к европейской Фемиде за справедливостью и выигрывали процессы.

— Но Россия не зависит от внешней помощи настолько, насколько Кыргызстан...

Читайте по теме
Лишение права на справедливость превратит Кыргызстан в неблагонадежного партнера

— Согласен. Однако в нашем случае этот немаловажный аспект не учитывается. Зато присутствует горячее желание отгородиться от возможного влияния внешних игроков на судебные процессы в стране, и это очень плачевно.

Если бы наши суды были независимы, непредвзяты и объективны, то и необходимости подвергать сомнению правосудность их вердиктов не было бы, и этот пункт в УПК не стал бы проблемой.

— То есть все упирается в несовершенство судебной ветви власти?

— Именно. Болезни нашего правосудия — это коррумпированность, зависимость, некомпетентность, которые выявляются при обращении в Комитет ООН.

Кыргызстанцам была дарована возможность — соломинка, если хотите, — в самых тяжелых делах искать справедливости в Комитете ООН как у незаинтересованной стороны. Но из-за пораженной пороками судебной системы мы отталкиваем международные механизмы разрешения споров.

Открыто декларируем всему миру, что не хотим прозрачности в наших судах, потому что не уверены в конечной справедливости решений, и поэтому нам не нужны какие-то дотошные внешние наблюдатели. 

Эмиль Джураев 

— Насколько верно утверждение, что, нивелировав международное право, прежние власти сами вырыли себе яму?

— Изъятие коснется прежде всего простых граждан и гражданских правозащитных сообществ. Это они чаще всего попадают под суд и им сложно противостоять судебному произволу. Но, как мы видим, когда под прессингом оказываются политики, они тоже не могут себя защитить и вынуждены обращаться за помощью в тот же Комитет ООН. По крайней мере адвокаты бывшего президента Атамбаева заявляли об этом.

Если статья 442 в нынешней редакции УПК все-таки исчезнет, то ни Атамбаев, никто другой рассчитывать на международную защиту, на рекомендации по отправлению уголовных дел на пересмотр по новым обстоятельствам уже не смогут.

Получается, что из-за прихоти четырехлетней давности отдельных чиновников, в правовой засаде оказалось все государство. 

Эмиль Джураев

Мы постепенно превращаемся в закрытую, не способную сотрудничать страну, а это приводит к ограничениям в получении помощи. Поэтому, я считаю, следует остановиться и прервать вредоносную линию этой политики, особенно в сфере международного сотрудничества Кыргызстана, когда под флагом независимости мы рушим важные мосты, которые выстроили с международным сообществом.

— Как лишение наших граждан права на справедливость скажется на членстве Кыргызстана в ООН?

— Наши возможности будут ограничены и сокращены, и то, что нам удалось попасть в комиссию ООН по правам человека, в следующий раз будет вряд ли возможным, и совсем уж невозможной станет перспектива временного членства в Совбезе ООН. Кыргызстан просто будет не интересным в плане своих инициатив государством.

Наша самая большая проблема — браться за что-то и через год-два действовать наоборот. Мы присоединились к Международному пакту о гражданских и политических правах и свободах, а это очень важный документ наряду со Всемирной декларацией о правах человека, и несоблюдение каких-то пунктов очень заметно. Государства-подписанты обязуются исполнять статьи этих соглашений, причем они настолько конкретны и однозначны, что не могут толковаться так, как хочется кому-то.

Мы же умудряемся придать каждому пункту свою, какую-то совершенно неприемлемую трактовку, и занимаемся отсебятиной.

Эмиль Джураев 

— То есть, исключив статью 442 из УПК, мы тем самым нарушаем Конституцию, наши обязательства по международным договорам, а не приводим в соответствие с Основным законом кодексы?

— Авторы изменений в УПК пытаются подвести под это. Но эта статья в УПК не отрицает Конституцию. Конституция в императивном праве не запрещает соучастия международных институтов в нашем судопроизводстве.

— Если противоречивая поправка в УПК все же будет одобрена, какие есть механизмы возвращения к прежней редакции?

— Добиться пересмотра через Конституционную палату. Если упразднение нормы о приоритете международного права будет признано неконституционным, парламент будет обязан внести корректировки. Это первое. Второе — любой закон через полгода или год может быть по причине обращений или депутатской инициативы пересмотрен и изменен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163751/
просмотров: 1522
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение права на справедливость. Одобрив поправку, президент нарушит Конституцию
Ограничение прав грозит Кыргызстану сокращением доступа к международной помощи
Ситуацию с правами человека при пандемии COVID-19 проанализировали активисты
Лишение права на справедливость превратит Кыргызстан в неблагонадежного партнера
Международное право пока защищает граждан Кыргызстана. Разбираемся почему
Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Кыргызстанцев могут лишить права на справедливость. Закон у президента
Четыре СМИ начинают кампанию по защите свободы слова и прав граждан
Поправки в уголовное законодательство. Правозащитники обратились к президенту
Поправки в уголовное законодательство. Юристы против, депутаты — за
Популярные новости
Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Биримдик&raquo; Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»
Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О&nbsp;чем говорили президенты Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты
Выборы-2020. Партия &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; может быть отстранена от&nbsp;участия в&nbsp;гонке Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» может быть отстранена от участия в гонке
Бизнес
Я&nbsp;календарь переверну... И&nbsp;еще 27&nbsp;дней без процентов по&nbsp;карте от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Я календарь переверну... И еще 27 дней без процентов по карте от «Бакай Банка»
Новый льготный тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;теперь на&nbsp;30&nbsp;дней Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
3 сентября, четверг
10:32
Нервы, слезы. Художница проиллюстрировала процесс дистанционного обучения Нервы, слезы. Художница проиллюстрировала процесс диста...
10:19
Я календарь переверну... И еще 27 дней без процентов по карте от «Бакай Банка»
10:14
Дистанционное обучение. Электронные ресурсы в помощь учащимся
10:09
Суицид солдата в Джалал-Абаде. Стали известны подробности происшествия
10:06
Правительство Кыргызстана вновь уверяет: средства доноров тратятся рационально