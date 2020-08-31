Выборы-2020. Певец Бек Борбиев оштрафован на 7,5 тысячи сомов за агитацию

Рабочая группа ЦИК по выявлению нарушений в период избирательной кампании приняла решение оштрафовать певца Бека Борбиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, действия певца признаны преждевременной агитацией и подпадают под статью 44 Кодекса о нарушениях.

Бек Борбиев оштрафован на 7,5 тысячи сомов.

Напомним, что певец распространил в Сети ролик под названием «Мекеним Кыргызстан». Он заявил, что написал гимн партии сам по собственному желанию. В ролике был использован логотип политорганизации.

Центризбирком продолжает проверку документов, поступивших от партий, намеревающихся принять участие в выборах-2020.

4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.