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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В парламенте появились новые депутаты

В парламенте появились новые депутаты. Об этом объявлено сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что вместо выбывшего члена фракции «Онугуу-Прогресс» Алтынбек уулу Жунуса, который баллотируется в седьмой созыв по списку партии «Республика», пришел Нурлан Сырдыбаев.

Вакантный мандат еще одного члена фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалдинова, идущего на выборы в составе «Бутун Кыргызстана», достался Осмону Турдумамбетову.

Сложил досрочно полномочия и член фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов. Он также идет в Жогорку Кенеш и также в составе «Кыргызстана», если политобъединение будет допущено к выборам.

Напомним, что в Центризбиркоме началась проверка представленных партиями сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163537/
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