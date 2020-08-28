В парламенте появились новые депутаты. Об этом объявлено сегодня на заседании ЦИК.
Уточняется, что вместо выбывшего члена фракции «Онугуу-Прогресс» Алтынбек уулу Жунуса, который баллотируется в седьмой созыв по списку партии «Республика», пришел Нурлан Сырдыбаев.
Вакантный мандат еще одного члена фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалдинова, идущего на выборы в составе «Бутун Кыргызстана», достался Осмону Турдумамбетову.
Сложил досрочно полномочия и член фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов. Он также идет в Жогорку Кенеш и также в составе «Кыргызстана», если политобъединение будет допущено к выборам.
Напомним, что в Центризбиркоме началась проверка представленных партиями сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.