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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Массовая регистрация сельчан в Бишкеке заинтересовала милицию

Бишкекская ТИК и милиция изучат видео журналиста 24.kg, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел на двух избирательных участках в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, в законе нет запрета на подвоз, но если регистрируют избирателей без биометрических данных и соответствующего заявления, тогда это будет расцениваться как нарушение. Если же выяснится, что членов УИК какая-либо партия или агитаторы заинтересовали материально, то за это уже предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы.

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«Но УИК ответственны только за то, что происходит в помещении. Вне помещений — нет. Мы возьмем на заметку, изучим. На публикацию должны отреагировать и правоохранительные органы», — отметил Кайрат Маматов.

В Октябрьском РОВД Бишкека проинформировали, что на публикацию обратили внимание. Однако не уточнили, какие меры будут приняты.

Ранее журналист 24.kg побывала в школе № 3 и сняла видео, на котором видно, как массово подвозили и регистрировали жителей Чуйской области.

Напомним, за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163459/
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