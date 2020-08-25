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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Канат Исаев митингов организовывать не будет

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил 24.kg, что митингов устраивать не собирается.

По его словам, он будет добиваться отмены решения ЦИК законным путем, через суд.

Отметим, что по закону партия, которая отстраняется от участия, но уже внесла избирательный залог, получает свои деньги обратно. Если суд восстановит политорганизацию в списке участников и она продолжит гонку, то будет снова оплачивать залог и подавать документы.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163307/
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