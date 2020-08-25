19:15
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» справку о сдаче документов от ЦИК не получала

Партия «Кыргызстан» не получила справку от рабочей группы ЦИК по приему и регистрации документов политорганизаций, участвующих в выборах. Это выяснилось в ходе заседания Центризбиркома.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что это грубое нарушение избирательного законодательства и потребовала провести служебное расследование по факту подделки времени сдачи партией материалов и того, что члены рабочей группы, как они сами признались, приняли документы не от уполномоченного представителя партии, а не понятно от кого.

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев признал, что бумаги сдавал не уполномоченный представитель, но заявил, что это не грубое нарушение и на исход выборов оно не повлияет.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163306/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Канат Исаев митингов организовывать не будет
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Выборы-2020. Около здания ЦИК собрались сторонники политических партий
Выборы-2020. Неточности в документах 13 партий выявила ЦИК (список)
Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК предложила вернуть документы «Кыргызстану»
Выборы-2020. Лидер «Кыргызстана» подаст в суд, если партию снимут с гонки
Выборы-2020. Председатель ЦИК напомнила Тилеку Токтогазиеву о правилах приличия
Выборы-2020. По трем партиям у рабочей группы ЦИК возникли вопросы
Выборы-2020. У половины кандидатов «Бутун Кыргызстан» не хватает документов
Выборы-2020. Завотделом обороны правительства баллотируется в парламент
Популярные новости
Выборы-2020. &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; представила топ-20 избирательного списка Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» представила топ-20 избирательного списка
Фото дня. Исправленное время подачи документов партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Фото дня. Исправленное время подачи документов партии «Кыргызстан»
Непростая эпидемиологическая ситуация на&nbsp;юге КР. Туда направят опытных медиков Непростая эпидемиологическая ситуация на юге КР. Туда направят опытных медиков
Выборы-2020. Темир Сариев отказался баллотироваться в&nbsp;депутаты седьмого созыва Выборы-2020. Темир Сариев отказался баллотироваться в депутаты седьмого созыва
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
25 августа, вторник
19:06
Выборы-2020. Канат Исаев митингов организовывать не будет Выборы-2020. Канат Исаев митингов организовывать не буд...
19:01
Цифра дня. 5 тысяч 712 сомов составляет средний доход кыргызстанца
18:55
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» справку о сдаче документов от ЦИК не получала
18:50
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
18:46
В школах и детсадах Бишкека не хватает педагогов: 402 ставки вакантны