Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» справку о сдаче документов от ЦИК не получала

Партия «Кыргызстан» не получила справку от рабочей группы ЦИК по приему и регистрации документов политорганизаций, участвующих в выборах. Это выяснилось в ходе заседания Центризбиркома.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что это грубое нарушение избирательного законодательства и потребовала провести служебное расследование по факту подделки времени сдачи партией материалов и того, что члены рабочей группы, как они сами признались, приняли документы не от уполномоченного представителя партии, а не понятно от кого.

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев признал, что бумаги сдавал не уполномоченный представитель, но заявил, что это не грубое нарушение и на исход выборов оно не повлияет.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».