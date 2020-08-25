Выборы-2020. Неточности в документах 13 партий выявила ЦИК (список)

Рабочая группа ЦИК выявила несоответствия и нарушения в материалах 13 партий и рекомендует в течение 48 часов устранить их.

Претензии к оформлению документов есть к партиям:

— «Актив»;

— Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов;

— «Мекен Ынтымагы»;

— «Ыйман Нуру»;

— «Замандаш»;

— «Чон Казат»;

— «Реформа»;

— «Республика»;

— «Бутун Кыргызстан»;

— «Социал-демократы Кыргызстана»;

— Демократическая партия «Биримдик» («Единство»);

— «Мекеним Кыргызстан»;

— «Ордо».

Замечаний у ЦИК нет к «Ата Мекену», «Бир Болу» и партии «Мекенчил».

В течение 10 дней в ЦИК проводится проверка представленных сведений. До 4 сентября должна завершиться регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.