Выборы-2020. Неточности в документах 13 партий выявила ЦИК (список)

Рабочая группа ЦИК выявила несоответствия и нарушения в материалах 13 партий и рекомендует в течение 48 часов устранить их.
Претензии к оформлению документов есть к партиям:
— «Актив»;
— Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов;
— «Мекен Ынтымагы»;
— «Ыйман Нуру»;
— «Замандаш»;
— «Чон Казат»;
— «Реформа»;
— «Республика»;
— «Бутун Кыргызстан»;
— «Социал-демократы Кыргызстана»;
— Демократическая партия «Биримдик» («Единство»);
— «Мекеним Кыргызстан»;
— «Ордо».
Замечаний у ЦИК нет к «Ата Мекену», «Бир Болу» и партии «Мекенчил».
В течение 10 дней в ЦИК проводится проверка представленных сведений. До 4 сентября должна завершиться регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.