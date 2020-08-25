Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК предложила вернуть документы «Кыргызстану»

Рабочая группа ЦИК по приему и регистрации документов партий, идущих на выборы, рекомендует вернуть материалы партии «Кыргызстан». Об этом сегодня сообщил зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, документы накануне в ЦИК сдал не уполномоченный представитель партии по выборам, а другой человек. Ранее на пресс-конференции лидер партии Канат Исаев заявил, что это был сотрудник секретариата и у него доверенность имелась.

Представитель политорганизации подтвердила эти слова, добавив, что болела и поэтому попросила ее подменить.

«Я желаю вам здоровья, но закон един для всех», — парировала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Окончательное решение ЦИК примет сегодня.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».