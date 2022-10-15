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Власть

За какую партию проголосовали бы кыргызстанцы сегодня. Исследование

Международный республиканский институт провел национальный опрос. В нем участвовали 1,5 тысячи кыргызстанцев.

Среди прочих вопросов у кыргызстанцев спросили: если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию они бы проголосовали?

В целом рейтинг партий снижается. Например, за «Ата Журт Кыргызстан» проголосовали бы 15 процентов опрошенных, тогда как пять месяцев назад показатель был 18 процентов.

Показатели «Ыйман Нуру» упали на один процент. Сейчас за партию бы проголосовали 11 процентов опрошенных.

За «Бутун Кыргызстан» свои голоса хотят отдать 7 процентов опрошенных, тогда как в апреле — 8 процентов.

Ответов «против всех» стало больше. Так проголосовали бы 12 процентов опрошенных. В апреле показатель был на уровне 7 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248192/
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