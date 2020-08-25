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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. У половины кандидатов «Бутун Кыргызстан» не хватает документов

Рабочая группа ЦИК по приему и регистрации документов партий, участвующих в выборах депутатов Жогорку Кенеша, проверила предварительно политорганизации на достоверность сведений.

По словам заместителя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова, сверяли их в том порядке, в каком поступали материалы.

Первой была партия «Актив». Члены рабочей группы отметили, что форма для подачи заявления была заполнена произвольно, кроме того, «Актив» не внесла избирательный залог в сумме 5 миллионов сомов.

К «Мекен Ынтымагы», «Ата Мекену» и «Бир Болу» нареканий нет.

По партии «Ыйман Нуру» есть ряд замечаний по оформлению списка кандидатов. У некоторых не хватает документов.

Некоторых претендентов партии «Замандаш» следует проверить на наличие иного гражданства.

Документы партии «Чон казат» в порядке. Но есть нарекания по списку кандидатов. Не у всех есть копии паспортов и справки с места работы.

Партия «Республика» сдала все документы. Но опять же кандидаты предоставили неполные пакеты.

Следующая подала документы партия «Бутун Кыргызстан». У половины из 126 кандидатов в нардепы не хватает документов, и нужно их согласие на обработку персональных данных, чтобы проверить наличие иного гражданства.

Отметим, что, по данным ЦИК, в срок уложились 17 партий, включая «Кыргызстан».

Но отдельные замечания технического характера у ЦИК есть практически к каждому политобъединению.

Политорганизациям дается 48 часов на исправление технических недочетов.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163272/
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