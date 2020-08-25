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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Завотделом обороны правительства баллотируется в парламент

Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азамат Араев будет участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Азамат Араев написал заявление о временном отстранении его от занимаемой должности. Известно, что чиновник будет баллотироваться в парламент от партии «Замандаш».

По предварительным данным, премьер-министр Кубатбек Боронов еще не подписал распоряжение о его отстранении.

Напомним, ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, а до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163271/
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