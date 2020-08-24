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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кто из высокопоставленных чиновников решил баллотироваться

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подписал ряд распоряжений о приостановлении исполнения должностых полномочий министрами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, ранее заявление подали вице-премьер-министр Аида Исмаилова, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, председатель Государственной службы исполнения наказаний Мелис Турганбаев, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек. 

Как отметили в пресс-службе, исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.

Сегодня ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163211/
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