21:52
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. МВД отреагировало на резкое заявление Омурбека Суваналиева

Вчера на съезде партии «Бутун Кыргызстан» заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заявил о криминализации в стране.

По его словам, все партии позиционируют себя первыми, однако хозяин у них Коля Киргиз (Камчи Кольбаев. — Прим. 24.kg).

Читайте по теме
Выборы-2020. Замглавы Совбеза заявил, что власти проиграли борьбу «черным»

В МВД отреагировали на заявление генерал-лейтенанта милиции и разослали в СМИ пресс-релиз. В нем говорится, что при Омурбеке Суваналиеве преступность процветала.

«Не нужно делать популистские высказывания, не соблюдая этику. В свое время, когда Омурбек Суваналиев занимал должность заместителя министра, затем главы МВД, организованная преступность набрала невиданные обороты, в депутаты ЖК баллотировался Рыспек Акматбаев, возросла преступность в стране, в том числе количество заказных убийств», — говорится в сообщении ведомства.

По данным главного управления информационных технологий МВД, по базе данных проходят три организованные преступные группировки — Камчи Кольбаева, Азиза Батукаева, Алмаза Бокушева. Общая численность составляет 1 тысячу 76 человек.

«Выявляются и раскрываются преступления, задерживаются лица, причастные к ОПГ. В этом году милицией по различным фактам преступлений задержан и привлекается к уголовной ответственности 101 член ОПГ, 8 из которых обладают в криминальной среде высоким статусом», — проинформировали в МВД.

Кроме того, МВД напоминает, что депутат по кличке Хоп Улан Чолпонбаев скончался в 2018 году после болезни.

Стоит отметить, что ранее замглавы МВД Мирлан Каниметов на пресс-конференции заявил, что в Кыргызстане нет организованных преступных группировок. Ни МВД, ни Совбез тогда не опровергли слова милицейского чиновника.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/162985/
просмотров: 1352
Версия для печати
Материалы по теме
Суд признал увольнение замглавы управления госохраны Ралиса Касанова незаконным
Выборы-2020. Замглавы Совбеза заявил, что власти проиграли борьбу «черным»
В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков
Цифра дня. 63 тысячи 97 преступлений зарегистрировали в Кыргызстане за полгода
Главным приоритетом деятельности милиции назвали повышение доверия населения
МВД получило от Программного офиса ОБСЕ спецавтомобили
Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник
Счастливый конец: мужчина, задыхающийся на руках волонтера, не умер — он жив!
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России
Создателя в соцсетях группы «Меместан» и его супругу допросили в МВД
Популярные новости
Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не&nbsp;намерен опять сбегать Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в&nbsp;Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в&nbsp;депутаты партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Окончательное решение о&nbsp;режиме обучения в&nbsp;школах примут в&nbsp;сентябре Окончательное решение о режиме обучения в школах примут в сентябре
Бизнес
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
20 августа, четверг
21:41
Число кыргызстанцев, которые берут микрокредиты, выросло на треть Число кыргызстанцев, которые берут микрокредиты, выросл...
21:21
Кубок президента Кыргызстана по кок-бору перенесли на октябрь. Из-за COVID-19
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 августа: днем будет жарко
20:45
Исследование ПРООН: 70 процентов дел о насилии прекращены за примирением сторон
20:32
Милиция ликвидировала канал поставки наркотиков из Джалал-Абада в Бишкек