Выборы-2020. МВД отреагировало на резкое заявление Омурбека Суваналиева

Вчера на съезде партии «Бутун Кыргызстан» заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заявил о криминализации в стране.

По его словам, все партии позиционируют себя первыми, однако хозяин у них Коля Киргиз (Камчи Кольбаев. — Прим. 24.kg).

В МВД отреагировали на заявление генерал-лейтенанта милиции и разослали в СМИ пресс-релиз. В нем говорится, что при Омурбеке Суваналиеве преступность процветала.

«Не нужно делать популистские высказывания, не соблюдая этику. В свое время, когда Омурбек Суваналиев занимал должность заместителя министра, затем главы МВД, организованная преступность набрала невиданные обороты, в депутаты ЖК баллотировался Рыспек Акматбаев, возросла преступность в стране, в том числе количество заказных убийств», — говорится в сообщении ведомства.

По данным главного управления информационных технологий МВД, по базе данных проходят три организованные преступные группировки — Камчи Кольбаева, Азиза Батукаева, Алмаза Бокушева. Общая численность составляет 1 тысячу 76 человек.

«Выявляются и раскрываются преступления, задерживаются лица, причастные к ОПГ. В этом году милицией по различным фактам преступлений задержан и привлекается к уголовной ответственности 101 член ОПГ, 8 из которых обладают в криминальной среде высоким статусом», — проинформировали в МВД.

Кроме того, МВД напоминает, что депутат по кличке Хоп Улан Чолпонбаев скончался в 2018 году после болезни.