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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Десять партий отказались от участия в парламентской гонке

ЦИК сообщает, что сегодня, 19 августа, завершается этап выдвижения политическими партиями списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Ранее поступили уведомления от 44 политических партий о намерении принять участие в выборах, назначенных на 4 октября.

Десять политорганизаций уведомили ЦИК об отказе баллотироваться и об отзыве уполномоченных представителей:

1. Аграрная партия Кыргызской Республики.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (в связи с объединением с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза Коом» (в связи с объединением с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар Намыс».

9. «Бийлик элге» («Власть народу»).

10. «Единство народа Кыргызстана» (в связи с объединением с партией «Ыйман нуру»).

В установленные сроки не был открыт расчетный счет у политической партии «Жаратман Эл» для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством, что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов от политической партии.

С 11 по 18 августа состоялись съезды по выдвижению списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша партий «Мекенчил», «Ата Мекен», Партии зеленых Кыргызстана, «Бир бол», «Чон Казат», «Адам-Демократ», «Актив», «Ордо».

19 августа (согласно уведомлениям партий) прошли съезды:

1. «Мекеним Кыргызстан».

2. «Республика».

3. Демократической партии «Биримдик» («Единство»).

4. «Ыйман нуру».

5. Либерально-демократической партии «Нур».

6. «Мекен ынтымагы».

7. «Кыргызстан».

8. «Социал-демократы».

9. «Бутун Кыргызстан».

10. «Замандаш».

11. «Реформа».

До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/162909/
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