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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Реформа» огласила топ-10 избирательного списка

Политическая партия «Реформа» сегодня провела съезд, утвердила программу и список кандидатов в депутаты.

Топ-10 представлен следующим списком:

1. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

2. Гражданский активист Мирбек Маматкасымов.

3. Гражданский активист Урмат Джаныбаев.

4. Фермер Манас Саматов.

5. Предприниматель Эсен Рысбеков.

6. Правозащитница Рита Карасартова.

7. Бывший коммерческий директор Beelinе Тилек Ахматов.

8. Блогер Эрулан Кокулов.

9. Бизнес-консультант Назгуль Шекекова.

10. Основатель таксопарка в Москве Кыялбек Калбаев.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162907/
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