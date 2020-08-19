Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан» провела сегодня съезд, утвердила программу и список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва.

Первая десятка предвыборного списка представлена так:

1. Лидер партии и фракции «Кыргызстан» Канат Исаев.

2. Депутат парламента, член фракции «Республика — Ата Журт» Талант Мамытов.

3. Бывший вице-спикер от фракции «Кыргызстан», сложивший досрочно полномочия из-за скандальной поездки на Тайвань, Нурбек Алимбеков.

4. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Наталья Кулматова.

5. Депутат Жогорку Кенеша Азиз Турсунбаев.

6. Депутат парламента Руслан Чойбеков.

7. Спикер парламента шестого созыва, который запомнился всем не законотворчеством, а массой веселых ошибок, Дастан Джумабеков.

8. Экс-вице-премьер-министр по социальным вопросам Чолпон Султанбекова.

9. Депутат парламента и один из богатейших людей страны Шаршенбек Абдыкеримов.

10. Депутат Жогорку Кенеша, бывший вице-спикер Данияр Толонов.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.