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Власть

До конца года правительство обещает провести питьевую воду в 79 сел

До конца года питьевой водой будут обеспечены 79 сел. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, вода будет проведена за счет донорских и бюджетных средств.

«Ранее из бюджета на эти цели было выделено 252 миллиона сомов, еще столько же выделим в ближайшее время», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина добавил, что в Кыргызстане завершается капитальный ремонт в 11 школах, ранее признанных аварийными. Всего таких школ по республике — 29.

«К первому сентября в стране в эксплуатацию сдадут 11 школ. Возможно, c опозданием в два-три дня в связи с погодными условиями в разных регионах. До конца года планируем обеспечить условия для учебы всем учащимся в мечетях и других учреждениях», — сказал Кубатбек Боронов.

На систему ирригации в этом году правительство планирует выделить 250 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162874/
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