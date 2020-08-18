Выборы-2020. Партия «Ата Мекен» огласила топ-10 избирательного списка

Партия «Ата Мекен» огласила топ-10 избирательного списка. Отмечается, что лидер социалистов Омурбек Текебаев в выборах участвовать не будет.

Перечень кандидатов утвержден на съезде партии, который состоялся накануне.

Депутат нынешнего созыва Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Молодой предприниматель, в прошлом претендент на пост министра сельского хозяйства Тилек Токтогазиев. Бывший член политсовета расколовшейся СДПК Алмазбека Атамбаева, депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков. Экс-социал-демократ, депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева. Экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров. Аудитор Счетной палаты Акыл Тумонбаев. Бизнесмен Евраз Осмонов. В 2012 году баллотировался в Бишкекский горкенеш по списку партии «Адилеттуу Кыргызстан». Депутат двух созывов парламента от партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко. Основатель Общественного фонда «Манас-Мурас» и фонда «Сайра комуз», брат Болота Шера и Садыка Шер-Нияза Абылкасым Шерниязов. Быший член СДПК Абдывахап Нурбаев.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.