Российские медики: Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с руководителями российских медицинских групп — замминистра здравоохранения Башкортостана Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санэпидемнадзора Евгением Спиценко по случаю их отбытия из страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с руководителями российских медицинских групп

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Глава государства от себя лично и от всего народа Кыргызстана поблагодарил российских специалистов за проделанную работу, оказание практической помощи отечественным медикам, населению и вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов представил краткие итоги работы российских специалистов в Кыргызстане.

По его данным, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям, включающим в себя обучение врачей по соблюдениям правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

Российские специалисты осмотрели более 4 тысяч человек, выписали из стационаров 615, подготовили на выписку 594 человека.

Начальник отделения Главного центра государственного санэпидемнадзора Евгений Спиценко сообщил, что российские военные врачи, находясь в военных госпиталях городов Бишкека и Оша, работали в основном с пациентами с тяжелыми и средними формами заболевания.

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась и имеет четкую тенденцию к снижению.

Сооронбай Жээнбеков в завершение встречи еще раз выразил благодарность российским специалистам, пожелал им крепкого здоровья и успехов.