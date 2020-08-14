Нацбанк направил более 6 миллиардов сомов на поддержку экономики

Национальный банк направил более 6 миллиардов сомов на поддержку отечественной экономики и реального сектора. Об этом на онлайн-совещании с президентом сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, информирует пресс-служба главы государства.

По словам председателя Нацбанка, с января 2020 года коммерческим банкам предоставили более 3 миллиардов сомов, которые были выданы населению в виде кредитов под 10-14 процентов. Кроме того, коммерческим банкам пролонгировали кредиты на 1 миллиард сомов и предоставили новые на сумму более 400 миллионов сомов.

Для расширения льготного ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса в условиях пандемии осуществлена дополнительная капитализация ОАО «Керемет Банк» на 1,5 миллиарда сомов, а ОАО «Гарантийный фонд» — для оказания поддержки предпринимателям путем предоставления гарантий для получения кредитов в коммерческих банках — на 1 миллиард сомов.

Также в целях бюджетной поддержки вся прибыль Национального банка за 2019 год в размере 2,5 миллиарда сомов в июле 2020-го направлена на поддержку государственного бюджета, в том числе 10 процентов — порядка 256 миллионов сомов — на создание резерва правительства для поддержки финансового сектора страны.

Толкунбек Абдыгулов добавил, что международные резервы Национального банка достигли исторического максимума, составив $2 миллиарда 769 миллионов.

Рост резервов в первую очередь связан с проводимой политикой по закупке золота на внутреннем рынке за национальную валюту.

Кроме того, он сообщил, что, согласно ранее данным рекомендациям Национального банка в части предоставления послаблений заемщикам, финансово-кредитными организациями по состоянию на 30 июля реструктуризированы 201 тысяча 277 кредитов на общую сумму 77 миллиардов сомов.

Национальным банком 12 августа 2020 года принято постановление о специальном регулятивном режиме для создания условий для внедрения инновационных услуг и технологий в банковской и платежной системах, снижения стоимости и повышения доступности банковских услуг, а также обеспечения прозрачности процесса их оказания.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил особую роль Национального банка в сохранении макроэкономической стабильности. А также подчеркнул важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, покупательской способности национальной валюты в условиях сохраняющихся рисков в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил важность расширения цифровых банковских услуг во всех регионах, обратил внимание на обеспеченность отдаленных районов пос-терминалами и банкоматами.

По данным председателя Нацбанка, в регионах наблюдается нежелание отдельных представителей местных властей брать материальную ответственность, что препятствует установке банкоматов. Толкунбек Абдыгулов заверил, что в данном направлении ведется работа совместно с правительством, имеющиеся вопросы будут решены.

Глава государства также обратил внимание на проработку механизма дополнительной поддержки бизнеса в виде выдачи льготных кредитов.

Кроме того, он отметил, что Национальный банк должен продолжать политику увеличения золотовалютных резервов страны, усилить работу по цифровизации банковских услуг, что особенно актуально в сложившейся ситуации.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения детального анализа для выработки действенных мер по дальнейшему стимулированию экономики страны.